نائب: نتنياهو مجرم حرب يقود حكومة عصابات.. والاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء

أدان النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف وفد حركة حماس أثناء تواجده في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن ما جرى هو عمل إجرامي جبان وانتهاك صارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة، وتصعيد خطير يقوّض المساعي الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام.

وقال سمير إن هذا الاعتداء السافر يكشف بوضوح أن إسرائيل لا تعرف سوى لغة الإرهاب والدمار، وأن بنيامين نتنياهو يقود حكومة عصابات لا تلتزم بالقانون الدولي ولا تحترم حرمة الدول، بل تمضي في تحدي الإرادة الدولية وتهديد أمن واستقرار المنطقة. وأضاف: “نتنياهو مجرم حرب، وسيظل التاريخ يسجل جرائمه بحق الأبرياء، ولن ينجو من المحاسبة مهما طال الزمن.”

وثمّن عضو اللجنة العامة البيان الصادر عن رئاسة جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن موقف القاهرة القوي يعكس دورها المحوري والراسخ في حماية القضايا العربية والفلسطينية، ويؤكد أن مصر لن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع أو التعدي على سيادة الدول الشقيقة.

وشدد سمير على أن هذا التصعيد الإجرامي يبرهن على الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى لإفشال أي محاولات لتحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو الانفجار من أجل خدمة مشروعه الاستيطاني الدموي. وأكد أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب جعلت إسرائيل تتمادى في إرهابها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وفرض محاكمة دولية عاجلة بحق نتنياهو وقادة الاحتلال.

وشدد النائب سيد سمير على أن صوت الشعب الفلسطيني سيظل أعلى من كل رصاص وصاروخ، وأن إرادته الحرة لن تنكسر أمام آلة البطش الإسرائيلية، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلي هذه المرة تجاوز كل الخطوط الحمراء وأثبت أن الاحتلال هو الخطر الأكبر على الأمن والسلم الدوليين.