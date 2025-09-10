قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع شخص خلال مشاجرة بسبب لعب الأطفال في قليوب

إبراهيم الهواري

لقى شخص مصرعه في مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الاطفال بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصى وتحرر المحضر اللازم.


وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بدفن الجثة عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المجنى عليه.
 

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد بمصرع شاب في مشاجرة بين طرفين انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة في نطاق منطقة منطى دائرة المركز وتبين أن سبب المشاجرة لعب الأطفال، وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى قليوب وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

