مهرجان الجونة السينمائي يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة إسلسكا مصر لتمكين الشباب

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن توقيع مذكرة تفاهم رسمية مع جامعة إسلسكا مصر، لبدء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تمكين الشباب الموهوبين وفتح آفاق جديدة أمامهم من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي وإحدى أبرز المنصات الثقافية في المنطقة.

وقّع الاتفاقية كل من عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والمهندس كريم الحناوي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر.

عن مهرجان الجونة السينمائي

أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ودعم تطور السينما العربية عبر منصته الصناعية "سيني جونة".

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن مجموعة من الأفلام المصرية التي ستعرض ضمن فعاليات دورته الثامنة التي تقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

تسلط هذه المجموعة المختارة، الضوء على جيل جديد من المبدعين أصحاب الرؤى السينمائية في مصر، حيث يشارك العديد منهم بأفلامهم الروائية الأولى أو الثانية. ويأتي هذا الاختيار ليؤكد التزام المهرجان الراسخ بدعم أجيال سينمائية جديدة من المنطقة، وتقديمها لجمهور كبير من عشاق السينما.

الأفلام المصرية في برنامج الدورة الثامنة للمهرجان هي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

كولونيا | محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا

دراما عائلية مشوقة بطولة أحمد مالك وكامل الباشا. يتمحور الفيلم حول علاقة متوترة بين أب وابنه، وليلة مواجهة مصيرية تكشف أسرارًا دفينة. سبق أن عُرضت أعمال صيام السابقة في مهرجانات مرموقة مثل مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية (IDFA).

شارك الفيلم في برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".

المستعمرة | محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، والسعودية

مستوحى من أحداث حقيقية. يُعد المستعمرة فيلمًا تشويقيًا مكثفًا، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج محمد رشاد. يتتبع قصة شقيقين يُجبران على التساؤل عمّا إذا كان موت والدهما في حادث عمل مجرد صدفة بالفعل. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن مسابقة وجهات نظر في مهرجان برلين السينمائي.

حصل الفيلم على دعم "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

50 متر | يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية

يستعرض الفيلم رحلة شخصية حميمة للمخرجة يمنى خطاب والتي كتبت سيناريو فيلم "ربيع يوم عادي" الذي شارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي 2023. تستخدم يمنى الكاميرا لتوثيق علاقتها بوالدها الحنون، كمحاولة لترميم جسر التواصل بينهما، في حكاية عن العائلة واكتشاف الذات والمصالحة. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن قسم NEXT:WAVE بمهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.

شارك الفيلم أيضًا في "برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".



الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | مصر، فرنسا

يُعد الفيلم عملاً جديدًا يستعرض محاولة المخرج نمير عبد المسيح في مواجهة عثرته الإبداعية والحزن على رحيل والدته، عبر استخدام الكاميرا لإعادة تتبع تاريخ عائلته. الفيلم الذي يلتقط جمال الحياة العابر شارك ضمن برنامج ACID في مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو الفيلم الطويل الثاني للمخرج بعد فيلم "العذراء والأقباط وأنا" (2011).

كان الفيلم من ضمن الأعمال المختارة في "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

الاختيار الرسمي خارج المسابقة:

ولنا في الخيال... حب؟ | سارة رزيق | مصر

يفخر المهرجان باستضافة العرض العالمي الأول لفيلم "ولنا في الخيال... حب؟"، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرجة سارة رزيق. يستكشف تعقيدات الحب والفقد من خلال قصة تربط بين طالبة جامعية وأستاذ جامعي يعيش تجربة حزينة.