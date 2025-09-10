قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي لـ صدى البلد: نعمل على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار
مدبولي: استكشافات قطاع البترول تخفّض فاتورة الاستيراد وتدعم الاقتصاد المصري
صرح طبي جديد ينضم لمنظومة بورسعيد الصحية التشغيل التجريبي لمستشفى الجامعة.. شاهد
أول تعليق من سامي مغاوري على شائعة وفاته.. خاص
تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟
رئيس الوزراء للمواطنين: الأصعب عدى في الدين الخارجي
رئيس الوزراء يوضح البدائل المقترحة لتعويض المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط
رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء.. تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة السينمائي يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة إسلسكا مصر لتمكين الشباب

مراسم توقيع الاتفاقية
مراسم توقيع الاتفاقية
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن توقيع مذكرة تفاهم رسمية مع جامعة إسلسكا مصر، لبدء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تمكين الشباب الموهوبين وفتح آفاق جديدة أمامهم من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي وإحدى أبرز المنصات الثقافية في المنطقة.

وقّع الاتفاقية كل من عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والمهندس كريم الحناوي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر.

عن مهرجان الجونة السينمائي

أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ودعم تطور السينما العربية عبر منصته الصناعية "سيني جونة".

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن مجموعة من الأفلام المصرية التي ستعرض ضمن فعاليات دورته الثامنة التي تقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

تسلط هذه المجموعة المختارة، الضوء على جيل جديد من المبدعين أصحاب الرؤى السينمائية في مصر، حيث يشارك العديد منهم بأفلامهم الروائية الأولى أو الثانية. ويأتي هذا الاختيار ليؤكد التزام المهرجان الراسخ بدعم أجيال سينمائية جديدة من المنطقة، وتقديمها لجمهور كبير من عشاق السينما.
الأفلام المصرية في برنامج الدورة الثامنة للمهرجان هي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:
كولونيا | محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا
دراما عائلية مشوقة بطولة أحمد مالك وكامل الباشا. يتمحور الفيلم حول علاقة متوترة بين أب وابنه، وليلة مواجهة مصيرية تكشف أسرارًا دفينة. سبق أن عُرضت أعمال صيام السابقة في مهرجانات مرموقة مثل مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية (IDFA).
شارك الفيلم في برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".

المستعمرة | محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، والسعودية 
مستوحى من أحداث حقيقية. يُعد المستعمرة فيلمًا تشويقيًا مكثفًا، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج محمد رشاد. يتتبع قصة شقيقين يُجبران على التساؤل عمّا إذا كان موت والدهما في حادث عمل مجرد صدفة بالفعل. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن مسابقة وجهات نظر في مهرجان برلين السينمائي.
حصل الفيلم على دعم "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:
50 متر | يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية 
يستعرض الفيلم رحلة شخصية حميمة للمخرجة يمنى خطاب والتي كتبت سيناريو فيلم "ربيع يوم عادي" الذي شارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي 2023. تستخدم يمنى الكاميرا لتوثيق علاقتها بوالدها الحنون، كمحاولة لترميم جسر التواصل بينهما، في حكاية عن العائلة واكتشاف الذات والمصالحة. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن قسم NEXT:WAVE بمهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.
شارك الفيلم أيضًا في "برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".

الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | مصر، فرنسا 
يُعد الفيلم عملاً جديدًا يستعرض محاولة المخرج نمير عبد المسيح في مواجهة عثرته الإبداعية والحزن على رحيل والدته، عبر استخدام الكاميرا لإعادة تتبع تاريخ عائلته. الفيلم الذي يلتقط جمال الحياة العابر شارك ضمن برنامج ACID في مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو الفيلم الطويل الثاني للمخرج بعد فيلم "العذراء والأقباط وأنا" (2011).
كان الفيلم من ضمن الأعمال المختارة في "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

الاختيار الرسمي خارج المسابقة:
ولنا في الخيال... حب؟ | سارة رزيق | مصر
يفخر المهرجان باستضافة العرض العالمي الأول لفيلم "ولنا في الخيال... حب؟"، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرجة سارة رزيق. يستكشف تعقيدات الحب والفقد من خلال قصة تربط بين طالبة جامعية وأستاذ جامعي يعيش تجربة حزينة.

مهرجان الجونة فعاليات مهرجان الجونة أفلام مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع شخص خلال مشاجرة بسبب لعب الأطفال في قليوب

محافظ بورسعيد: تشغيل المستشفى الجامعي إنجاز طبي جديد يضاف لتاريخ الباسلة ويليق بأبنائها

رئيس جامعة بورسعيد: المستشفى الجامعي حلم أصبح حقيقة لخدمة المنظومة الطبية بالمحافظة

المصاب

محافظ القليوبية : نقل مصاب حريق الشدية ببنها لاستكمال علاجه بمركز متخصص

بالصور

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

المزيد