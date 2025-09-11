تفضل أيه؟.. ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026تفضل إيه .. ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06 وجيتور داشينج موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

تأتي سيارة جيتور داشينج موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

تستمد سيارة جيتور داشينج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر، وتنتج قوة 197 حصان .

سعر جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 155 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 415 ألف جنيه .

أبعاد ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

تتوافر سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4616 مم، وعرض 1910 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

عزم دوران سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 384 ألف جنيه .