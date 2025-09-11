تفضل أيه؟.. ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026تفضل إيه .. ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
تكنولوجيا وسيارات

تفضل أيه؟.. ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026

ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026
ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06 وجيتور داشينج موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

تأتي سيارة جيتور داشينج موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

تستمد سيارة جيتور داشينج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر، وتنتج قوة 197 حصان .

سعر جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 155 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 415 ألف جنيه .

أبعاد ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

تتوافر سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4616 مم، وعرض 1910 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

عزم دوران سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 384 ألف جنيه .

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

القمر

اكتمال القمر.. لماذا يكون لونه أحمر؟

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

