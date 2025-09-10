بـ"تخفيضات 30%".. "مستقبل وطن الدخيلة" ينظم معرض مستلزمات مدرسية

أطلقت أمانة الدخيلة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، معرضًا للمستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك أمام الجمعية الاستهلاكية بالدخيلة، تنفيذًا لتوجيهاته بشأن تعزيز التواصل المجتمعي وتقديم الخدمات المباشرة للأهالي، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن على تخفيف الأعباء عن المواطنين بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهد افتتاح المعرض حضور النائب عبدالله سعداوي راغب ضيف الله، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة نور الهدى محمد رئيس حي العجمي، وحسام الروبي أمين قسم الدخيلة، وأسامة شمس الدين أمين التنظيم بالقسم، وياسر الحرش أمين مساعد بالقسم، وهاني الحسيني أمين الإعلام بالقسم، وعادل قدورة أمين الصناعة، ومحمد ميدان أمين أمانة المجالس المحلية بالقسم.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية تشمل الحقائب المدرسية والأحذية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لخدمة أهالي الدخيلة لمدة شهر، حيث يفتح المعرض من الساعة التاسعة صباحـا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وأشاد عدد من المواطنين بالمعرض، مؤكدين أنه ساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر مع توافر جميع المستلزمات بجودة جيدة وأسعار مناسبة، معربين عن تقديرهم لجهود الحزب في الوقوف بجانبهم مع بداية العام الدراسي.

وقال النائب عبدالله سعداوي راغب ضيف الله إن هذه المبادرات تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، مؤكداً أن هدفها هو دعم الأسر البسيطة والمتوسطة، وتوفير المستلزمات المدرسية بجودة وأسعار مناسبة ترفع العبء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أكد حسام الروبي أمين قسم الدخيلة، أن أمانة القسم تسعى دائمًا لتنظيم فعاليات خدمية ومجتمعية تعكس توجه الحزب في التواجد المستمر بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

بينما أوضح أسامة شمس الدين أمين التنظيم بالقسم، أن نجاح المعرض يعكس التكامل بين أمانات الحزب المختلفة والعمل الميداني المتواصل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين بشكل مباشر.