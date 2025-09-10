قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

السكة الحديد تسير الرحلة 14 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور

حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تحرك الرحلة 14 لعودة السودانيين وذلك انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان، وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير الرحلة الرابعة عشر ضمن القطارات المخصصة  للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم حيث يتم تسيير عدد ثلاث رحلات خاصة أسبوعيًا لهذا الغرض.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين السودانيين الراغبين في العودة ضمن المبادرة  بما يعكس التضامن والتكامل الشعبي والرسمي بين البلدين الشقيقين

وحرصت الهيئة على تعزيز تلك الرحلات بعربات إضافية لنقل الأمتعة وتخصيص أطقم فنية مدربة لتقديم الدعم اللازم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم التأمين الإدارى طوال مدة الرحلة.

وعبّر عدد من المواطنين والمسئولين السودانيين عن المبادرة بخالص امتنانهم وتقديرهم للدولة المصرية والشعب المصري على التنظيم وحسن الاستضافة والرعاية التي حظوا بها طوال فترة إقامتهم في مصر، مؤكدين أن مصر كانت وستظل دائمًا وطنًا ثانيًا وسندًا قويًا لهم.

نقل 13.248 راكبًا سودانيًا

جدير بالذكر أنه مع انطلاق القطار الرابع عشر يصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 13.248 راكبًا سودانيًا، وذلك ضمن جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.

وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها علي تقديم كافة أوجه الدعم والإهتمام بالأشقاء السودانيين وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة، متمنية لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم العزيز.
 

ومن المنتظر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في حوالي الساعة 11:10 مساءًا، حيث ستتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات سفر الركاب إلى السودان، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب  من محطة أسوان في تمام الساعة ٢٠:٣٠ مساء اليوم التالى.

الهيئة القومية للسكك الحديدية السودانيين عودة السودانيين الأشقاء مصر والسودان

