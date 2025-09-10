قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال رصف أحياء الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف الجارية بعدد من أحياء منطقة الخارجة القديمة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولى رئيس المركز، والمهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه جاري استكمال أعمال رصف حي المروة بالأسفلت بطول 3 كم، وتركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع الجانبية بمناطق حي البلد القديمة ومحيط سوق الشعلة وشارعي النصر وصلاح سالم على مساحة 30 ألف متر مسطح كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال باقي الشوارع والتفرعات وفق الجدول الزمني الموضوع بالخطة.

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المقر الجديد للمبنى الإداري التابع لديوان عام المحافظة (جمعية شروق سابقًا)، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وقد تابع سير العمل بالإدارات المختلفة بعد رفع كفاءة المبنى وإعادة استغلاله؛ لتطوير منظومة الأداء الوظيفي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، كما وجّه بدراسة أرشفة الملفات والمستندات الورقية إلكترونيًا، ووضع خطة للانتهاء من تطبيق منظومة الإعلانات وعدم السماح بوضع أي لافتات إعلانية دون ترخيص مسبق.

وتولي محافظة الوادي الجديد أهمية كبيرة لقطاع البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، باعتباره محورًا رئيسيًا لدعم خطط التنمية وتيسير حركة المواطنين.

وخلال الأعوام الماضية، نفذت المحافظة مشروعات واسعة للرصف والتطوير بمراكزها الخمسة، مع التركيز على المناطق القديمة والشوارع الحيوية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتسهيل خدمات النقل داخل المدن والقرى.

كما تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بالتوازي مع أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف والإنارة، بما يضمن تكامل البنية التحتية واستدامة المشروعات، ويعزز من جذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الاقتصادية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد جوله تفقديه

