عملية نادرة تنقذ مريضة من كسور خطيرة بالفك بمستشفى ميت غمر

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استمرار تميز قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى ميت غمر العام، بعد نجاح فريق طبي في إجراء عملية دقيقة لمريضة حضرت إلى الاستقبال في حالة حرجة إثر سقوطها على السلالم.

وأوضح الفريق الطبي أن المريضة كانت تعاني من انفصال للفك العلوي عن قاع الجمجمة، وكسر بالفك السفلي، ونزيف، وعدم تطابق للأسنان، وهي إصابات بالغة الخطورة تستدعي

تم تجهيز المريضة للعمليات، حيث نجح الفريق الطبي في إصلاح تطابق الفكين وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير، لتستعيد المريضة استقرار حالتها، وهي الآن تحت الرعاية الطبية والملاحظة الدقيقة بصحة جيدة.

وقد ضم فريق العمل الدكتور محمد علي الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتورة بوسي مصطفى ذكر الله، أخصائي جراحة الوجه والفكين، اللذين قادا التدخل الجراحي بكل دقة وكفاءة.

واختتم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالإشادة بجهود الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى ميت غمر العام، مؤكدًا أن هذه النجاحات تأتي في إطار خطة المديرية لدعم التخصصات الدقيقة وتقديم خدمة طبية متقدمة تليق بمواطني الدقهلية.