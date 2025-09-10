قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
محافظات

عملية نادرة تنقذ مريضة من كسور خطيرة بالفك بمستشفى ميت غمر

همت الحسينى

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استمرار تميز قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى ميت غمر العام، بعد نجاح فريق طبي في إجراء عملية دقيقة لمريضة حضرت إلى الاستقبال في حالة حرجة إثر سقوطها على السلالم.

وأوضح الفريق الطبي أن المريضة كانت تعاني من انفصال للفك العلوي عن قاع الجمجمة، وكسر بالفك السفلي، ونزيف، وعدم تطابق للأسنان، وهي إصابات بالغة الخطورة تستدعي 
تم  تجهيز المريضة للعمليات، حيث نجح الفريق الطبي في إصلاح تطابق الفكين وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير، لتستعيد المريضة استقرار حالتها، وهي الآن تحت الرعاية الطبية والملاحظة الدقيقة بصحة جيدة.

وقد ضم فريق العمل الدكتور محمد علي الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتورة بوسي مصطفى ذكر الله، أخصائي جراحة الوجه والفكين، اللذين قادا التدخل الجراحي بكل دقة وكفاءة.

واختتم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالإشادة بجهود الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى ميت غمر العام، مؤكدًا أن هذه النجاحات تأتي في إطار خطة المديرية لدعم التخصصات الدقيقة وتقديم خدمة طبية متقدمة تليق بمواطني الدقهلية.

الدقهلبة صحة عمليه طبى

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك بعد تقدمه باعتذار.

عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك بعد تقدمه باعتذار.. تفاصيل

المنتخب

كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

الدوري الإنجليزي

ليفربول وبايرن ميونخ.. دراسة عالمية تكشف هوية المرشحين للتتويج بالدوريات الكبرى هذا الموسم

بالصور

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

