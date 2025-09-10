قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
محافظات

ختام ورشة عمل مشروع مسار لطلاب المرحلة الإعدادية بالإسكندرية

أحمد بسيوني

 شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الاربعاء، في ختام ورشة عمل (مشروع مسار لطلاب المرحلة الإعدادية ) والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية GIZ ، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية وناصف واصف مدير مكون الخدمات الاستشارية المهنية ومراكز التميز للاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإسلام شحاتة خبير التوجيه الوظيفي بالوكالة الألمانية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وعبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام بالغربية والدكتور رمضان الزغبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادي والأستاذ وليد عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي وطارق إبراهيم مدير إدارة التعليم الإعدادي بمشاركة متميزة من الطلاب والمعلمين بمدرستي فؤاد محيي الدين الإعدادية بنات بإدارة منتزه ثان وقايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك ومديرَيْ المدرستيْن.

وأكّد أبوزيد أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة  التنمية لمصر المستقبل، وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوعية المعلمين والطلاب لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني. 

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

تامر فرج
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
لدغات البق
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

