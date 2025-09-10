لترسيخ ثقافة التميز .. جامعة دمنهور تعقد فعاليات الدورة التدريبية لسفراء التميز الحكومي بالجامعة

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء الموافق 10سبتمبر، الدكتورة ماندي الشيخ، مدير مشروع جوائز التميز الداخلية، الدكتور/ محمد صوابي، رئيس فرق التقييم لجوائز التميز الداخلية بإدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، بحضور الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "رئيس فريق إدارة الجائزة بالجامعة، الدكتورة رانيا نظمي، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور/ أحمد حلمي، مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة.

من جانبه رحب الدكتور إلهامي ترابيس بالضيوف الكرام، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تطبيق منظومة الجوائز الداخلية، وفقا لتوجهات الدولة والتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وإدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولة؛ لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما أكد "ترابيس" حرص إدارة جامعة دمنهور على تعزيز التميز المؤسسي داخل كافة قطاعاتها وكلياتها، كونها ركيزة أساسية لتطوير المجتمع، مشددا على تقديم الدعم الكامل من أجل تحقيق الريادة ليصبح لها مردودًا إيجابيًا في بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء، لافتا إلى أن التميز هو رحلة مستمرة لا تنتهي ومحطة لإنطلاق التطوير بشكل مستمر، والعمل علي اكتشاف الكوادر الجديدة المتميزة.

أعقب اللقاء "دورة تدريبية لسفراء التميز الحكومي" بالكليات، بحضور السادة أعضاء اللجنة الداخلية والسادة سفراء التميز الحكومي بمختلف كليات الجامعة.

من جانبها أكدت الدكتورة إيناس ابراهيم، حرص جامعة دمنهور على المشاركة الفعالة في المرحلة الثالثة من منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي؛ للعمل على تعميق ثقافة التميز، وتسليط الضوء علي النماذج الناجحة والتي تنعكس بدورها على جميع منتسبي الجامعة والمجتمع الخارجي بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.



وأوضحت "إيناس" أن الدورة التدريبية المنعقدة على مدار يومين تهدف إلى الاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة الجائزة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإدارة عمليات الجوائز الداخلية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الرؤية والرسالة لجائزة التميز بالجامعة، وتكوين فريق سفراء وفريق مقيمين، استعدادا لكافة المهام.

هذا وقد أكدت الدكتورة ماندي الشيخ، أن جائزة مصر للتميز الحكومي سوف تدعم الجامعات وتتابع رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مرحلة الجائزة، مثمنة حرص جامعة دمنهور على الاهتمام بملف الجائزة من خلال إدارتها الواعية، وقيامها بتطوير قدرات الأفراد وتدريب فرق العمل لإدارة الجائزة الداخلية.



خلال انعقادها، تناولت الدورة التدريبية مناقشة مهام ومسؤوليات فريق عمل إدارة الجوائز الداخلية والتي تتكون من هيكلية فنية متخصصة في التقييم، والعمليات واللوجستيات والتشغيل، والاتصال والتسويق، بالإضافة إلى المخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية، وتدريب السفراء، ثم فتح باب الترشح والذي تتبعه عمليات التقييم والزيارات الميدانية وصولًا إلى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين، بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات للاستفادة منها في عمليات التحسين والتطوير في الدورات القادمة.