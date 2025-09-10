الخطيب يُثمن جهود أحمد أمين في مشروع "القرن"



أهدى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والرمز الكبير لجماهير الكرة المصرية، المهندس أحمد أمين مسعود، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية ، تيشيرتاً موقّعاً يحمل إهداءً شخصياً، تقديراً لمشاركته وجهوده الكبيرة في مشروع “القرن” المتمثل في استاد النادي الأهلي، والذي يُعد حلماً تاريخياً طالما انتظرته جماهير القلعة الحمراء.

وعبّر المهندس أحمد أمين مسعود عن اعتزازه بهذه الهدية التي وصفها بأنها “ليست مجرد تيشيرت، وإنما شهادة تقدير صادقة تلامس القلب، ووسام معنوي غالٍ”، مؤكداً أن مشاركته في هذا المشروع الضخم، الذي يُجسد طموحات النادي الأهلي وجماهيره، تُعد شرفاً ومسؤولية كبيرة سيظل فخوراً بها.

وأضاف مسعود أن استاد الأهلي لم يكن مجرد مشروع إنشائي، بل كان حلماً لكل الأهلاوية، مشيراً إلى أن التكريم من شخصية بحجم الكابتن محمود الخطيب يضاعف من قيمة ما تحقق، ويُرسخ المعنى الحقيقي للإخلاص في خدمة كيان بحجم الأهلي وجماهيره العظيمة.

واختتم بتوجيه الشكر من قلبه للكابتن محمود الخطيب، ولكل فريق العمل الذي يبذل الجهد من أجل إنجاز الحلم الكبير، مؤكداً عزمه على مواصلة الإخلاص والعطاء في خدمة النادي الأهلي وجماهيره الوفية.