إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
25 % حد أقصى لنوبتجيات السهر للأطباء البشريين بالقانون الجديد.. تفاصيل

في خطوة جديدة لدعم الكوادر الطبية وتحسين أوضاعهم المالية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 173 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات مهمة على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر عام 2014.

وحدد القانون السابق ذكره نسبة نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية عند 25% فقط من إجمالي القوة البشرية المتواجدة، بما يضمن توزيع الجهود بشكل عادل وعدم تحميل الأطباء فوق طاقتهم.

ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15/ فقرة ثانية):

ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين.

و (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، و(40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون التجاري

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

