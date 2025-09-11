مشاجرة بين عمال مطعم والأمن يسيطر عليها بأكتوبر

فضت الأجهزة الأمنية بالجيزة معركة عنيفة نشبت بين عمال مطعم شهير بمدينة ٦ أكتوبر وتم القاء القبض على طرفيها واقتيادهم لقسم الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل مطعم شهير بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وأشار الفحص إلى وقوع مشاجرة بين عمال المطعم ما دفعهم للاشتباك فيما بينهم وتسببت المشاجرة في تحطيم المطعم.

وأشارت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية واتهامات متبادلة بين العاملين، تطورت إلى تبادل السباب بألفاظ غير لائقة وتعدوا على بعضهم البعض وحطموا محتويات المطعم وإصابة عدد من العمال بإصابات جراء المشاجرة.

ألقت قوات الأمم على طرفي المشاجرة والتحفظ على المصابين تحت الحراسة بالمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.