شاهد .. بوستر حكاية ديجافو من مسلسل" ماتراه ليس كما يبدو"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ماتراه ليس كما يبدو، بوستر حكاية مسلسل" ديجافو"، والمقرر عرضها الاسبوع المقبل.

حكاية ديجافو من بطولة شيري عادل وعمرو وهبة واحمد الرفاعي.

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.