4 قرارات عاجلة بشأن مادة التربية الدينية لجميع الصفوف في المدارس
إذاعة جيش الاحتلال : الذخائر الجويةالمستخدمة في الهجوم على الدوحة قليلة جدا
السكك الحديد: نقل أكثر من 13 ألف سوداني عبر قطارات العودة الطوعية
مصر تجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووى الايرانى بعد توافق طهران ووكالة الطاقة الذرية
فخور بكم .. شيكابالا يدعم قائد منتخب مصر لأطفال الشوارع
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
فن وثقافة

شاهد .. بوستر حكاية ديجافو من مسلسل" ماتراه ليس كما يبدو"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ماتراه ليس كما يبدو، بوستر حكاية مسلسل" ديجافو"، والمقرر عرضها الاسبوع المقبل. 

حكاية ديجافو من بطولة شيري عادل وعمرو وهبة واحمد الرفاعي. 

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

علي جمعة : سائر الأمم تلاعبت بتراث أنبيائها إلا أمة النبي

حكم مشاركة الطعام والشراب في إناء واحد.. الإفتاء توضح

هل نثاب على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو؟.. الإفتاء توضح

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

