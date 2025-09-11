قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار النفط تتراجع بصورة طفيفة وسط ضعف الطلب

وكالات

تراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس، الحادي عشر من سبتمبر أيلول، في ظل ضعف الطلب على الخام في أمريكا، واحتمالات زيادة الإمدادات على نطاق واسع، ورغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 67.35 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.2% مسجلة 63.53 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين القياسيين ارتفعت بأكثر من دولار أمس الأربعاء بعد الهجوم الإسرائيلي على القيادة السياسية لحركة حماس في قطر في اليوم السابق، ومع قيام بولندا باستنفار دفاعاتها الجوية والدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية كانت قد ضلت طريقها ودخلت إلى مجالها الجوي خلال هجوم على غرب أوكرانيا.

إلا أن هجمات الشرق الأوسط وإسقاط المسيرات في بولندا لم ينطو على خطر مباشر يهدد إمدادات النفط، ومن ثم تحول الاهتمام إلى توازنات العرض والطلب وسط ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض أسعار المنتجين وتباطؤ سوق العمل الذي يعكس ضعف الاقتصاد الأميركي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر أيلول مقابل توقعات بسحب مليون برميل، فيما زادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل مقابل توقعات بسحب 200 ألف برميل.

فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بخفض الفائدة، فيما يعقد المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم.

أسعار النفط نفط المركزي الأوروبي خفض الفائدة انخفاض اسعار المنتج

