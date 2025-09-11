تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن وجود نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع والشاحنات بموانئ الهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 45 ألف طن بضائع و615 شاحنة و(674) سيارة بالإضافة إلي وصول وسفر 2225 راكبا بموانيها.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم/الخميس/ - أن حركة الواردات شملت 36 ألف طن بضائع و411 شاحنة و630 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و(204) شاحنات و(44) سيارة.



وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة CORN وعلى متنها 2000 رأس عجول حية قادمة من الصومال ، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالأفراج عنها وحجرها بحجر بيطري الجهاز برأس غارب، كما استقبل الميناء السفينة GAMMA STAR وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات قادمة من السعودية وشهد ميناء نويبع تداول (2700) طن بضائع و(291) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، آيلة.

