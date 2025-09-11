الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالي تمويل قيمته ١٠٣.٥ مليون يورو.

ونشرت القرار رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.

كما نشرت القرار رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف بشرق الإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته ٦٨ مليون يورو ومنحة بقيمة ٢ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.