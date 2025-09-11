قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
منشور صادم من رنا سماحة طليقة سامر أبو طالب بعد إعلان خطوبته
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
رفض تهجير الفلسطينيين وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وستارمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل لـ1.8 مليار مستخدم آيفون حول العالم.. لا تفتح هذه الدعوات

آيفون
آيفون
شيماء عبد المنعم

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف آيفون بشأن عملية احتيال جديدة تعتمد على إرسال إشعارات مزيفة لعمليات شراء، وتستخدم خوادم آبل نفسها لإضفاء طابع المصداقية على الرسائل.
 

وتنتشر عملية الاحتيال الجديدة عبر أداة جدولة شهيرة، حيث يستخدم القراصنة دعوات تقويم iCloud لإرسال رسائل تصيد تبدو وكأنها صادرة من خوادم البريد الإلكتروني الخاصة بـ آبل.

ووفقا لتقرير نشره موقع Bleeping Computer، يقوم القراصنة بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مزيفة تظهر وكأنها إشعارات شراء رسمية من آبل، مستغلين ميزة دعوات تقويم iCloud لإخفاء محتوى التصيد داخل حقل “الملاحظات”.

توهم المستلم بأنه تلقى إيصالا لعملية شراء كبيرة عبر PayPal، وتحثه على الاتصال بفريق “الدعم الفني” عبر رقم هاتف مرفق للاستفسار.


الهدف من هذه الخدعة هو دفع الضحية للاتصال بالرقم المذكور حيث يتم إيهامهم بأن حساباتهم تعرضت للاختراق، ثم يطلب منهم تثبيت برامج خبيثة تمنح القراصنة صلاحية الوصول إلى بياناتهم الحساسة، مثل كلمات المرور أو الحسابات البنكية.


ما يميز هذا النوع من الاحتيال هو أنه يرسل من عنوان يبدو رسميا، مما يمنح الرسالة مصداقية زائفة ويجعلها قادرة على تجاوز فلاتر البريد العشوائي. 

ولكن عند التدقيق، يتضح أن الرسالة ليست بريدا إلكترونيا عاديا، بل دعوة تقويم من iCloud، وهو ما يعد تحايلا على أنظمة الحماية الخاصة بـ آبل.


وأشار التقرير إلى أن الدعوة أرسلت إلى عنوان بريد إلكتروني تابع لـ Microsoft 365 يستخدم كـ مجموعة بريدية، ما يعني أن جميع أعضاء المجموعة تلقوا الرسالة الاحتيالية تلقائيا.


نصيحة للمستخدمين

إذا تلقيت دعوة تقويم غير متوقعة تحتوي على إشعار دفع أو رقم دعم، لا تتفاعل معها وقم بحذفها فورا، فهذه الهجمات تعرف باسم “التصيد الاحتيالي”، وهي وسيلة يستخدمها القراصنة لانتحال هوية جهات موثوقة بهدف سرقة المعلومات أو تثبيت برامج ضارة.

اختراق أجهزة آبل عملية احتيال إلكترونية رسائل تصيد خدعة احتيالية التصيد الاحتيالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

محمد فاروق شيبا

بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

وفاة عمرو ستين

إثر وعكة صحية.. قصة وفاة المطرب عمرو ستين

عمرو اديب

عمرو أديب أعلن عن تناولها … قصة فيتامينات لإطالة العمر

بالصور

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد