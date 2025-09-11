قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الحمامصي: قمة الدوحة فرصة تاريخية لتوحيد الصف ضد الغطرسة الإسرائيلية

النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، على أهمية انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة يومي الأحد والإثنين المقبلين، مشددًا على أن هذا الاجتماع يحمل أهمية قصوى في هذا التوقيت الحرج، في ظل الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على السيادة القطرية، والذي يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

 خطوة محورية نحو توحيد الموقفين العربي والإسلامي

وقال الحمامصي في تصريحات صحفية له اليوم إن استضافة قطر لهذه القمة تمثل خطوة محورية نحو توحيد الموقفين العربي والإسلامي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المتكرر، والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولم يعد يستهدف فلسطين فقط، بل بدأ يطال عواصم عربية مستقرة، في محاولة لفرض واقع جديد على المنطقة".


كما دعا الحمامصي إلى تحرك دبلوماسي مشترك على مستوى المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها إسرائيل منذ سنوات، مشددًا على أن السكوت الدولي شجّع الاحتلال على التمادي في اعتداءاته.

وأكد في ختام تصريحه على أهمية صدور خطاب عربي – إسلامي موحّد عن القمة، يتحرك نحو خطوات مؤسسية على الساحة الدولية، بما في ذلك المطالبة بتحقيق مستقل من مجلس الأمن في الحادثة، ومساءلة إسرائيل عن خروقاتها المتكررة للقانون الدولي.

الحمامصي قمة الدوحة توحيد الصف العربي والإسلامي الساحة الدولية مجلس الأمن إسرائيل

