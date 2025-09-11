إصابة 8 أشخاص فى حادث بكفر شكر

شهد طريق كفر شكر - بنها أمام عزبة أبو فرج، في اتجاه مدينة بنها، اليوم، حادثًا مروريًا إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ومصرع آخر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأكدت المعاينة الأولية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، والعمل على تسيير الحركة المرورية، التي تأثرت جزئيًا نتيجة التصادم.

وتكثف مديرية أمن القليوبية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، فيما ناشدت السائقين الالتزام بالسرعة المقررة واتباع قواعد المرور حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.