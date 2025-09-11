التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، آخر استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة "، :" نستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتم التأكيد على الانتهاء من طباعة الكتب الدراسية ويتم تسليمها للمدارس ".

وتابع شادي زلطة :" كان هناك حلول فنية للتعامل مع كثافات الفصول العام الماضي وبالفعل تم تقليل كثافات الفصول وكانت التجربة ناجحة ".

وأكمل شادي زلطة :" أي فصل دراسي على مستوى كافة المدارس لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالب ".

ولفت شادي زلطة :" لا يوجد عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية وذلك بفضل الاستمرار في مسابقة الت 30 ألف معلم والاستعانة بمعلمي الحصة والمعلمين الذين خرجوا على المعاش ".