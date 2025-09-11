لأول مرة على الإطلاق.. مؤشر البورصة الأمريكية يقترب من الإغلاق فوق حاجز 46 ألف نقطة

يقترب مؤشر البورصة الأمريكية الرئيسي "داوجونز" من إنهاء تعاملات، اليوم الخميس، فوق حاجز 46 ألف نقطة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق مع تزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، لاسيما عقب صدور بيانات رسمية تشير إلى تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع غير مسبوق في طلبات الحصول على إعانات البطالة.

وارتفع مؤشر "داوجونز" في منتصف جلسة اليوم بمقدار 591 نقطة بما نسبته 1.30% مسجلا مستوى 46082 نقطة، وفي حالة الاستمرار والحفاظ على هذه المستويات ستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي ينهي فيها المؤشر التعاملات فوق حاجز 46 ألف نقطة.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادر اليوم، تسارع معدل التضخم الأمريكي إلى 2.9% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقا مع أغلب توقعات المحللين.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% في أغسطس الماضي، وذلك بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران والسيارات والملابس.

كما أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة بمقدار 27 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي المنتهي في السادس من سبتمبر الجاري ليصل إجماليها إلى 263 ألف طلب، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021.

وكان خبراء قد توقعوا ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية بمقدار 2000 طلب فقط خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 235 ألف طلب.

وبالنسبة لأداء بقية المؤشرات في وول ستريت، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بمقدار 54 نقطة بما نسبته 0.83% ليصل إلى مستوى 6586 نقطة، ومؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 159 بما يعادل 0.74% مسجلا مستوى 22044.86 نقطة.

