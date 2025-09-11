صراع القمة يشتعل.. موعد انطلاق الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد بعد فترة التوقف الدولي، حيث تنطلق منافسات الجولة السادسة على مدار ثلاثة أيام متتالية، الجمعة والسبت والأحد، الموافق 12 و13 و14 سبتمبر 2025. وتترقب الجماهير عودة الإثارة الكروية وسط مواجهات مرتقبة بين مختلف الفرق، في صراع مبكر على النقاط الثلاث التي قد تلعب دورًا مهمًا في رسم ملامح المنافسة على القمة.

مباريات الجولة السادسة

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت × البنك الأهلي – 5:00 مساءً – ستاد بتروسبورت

زد × الإسماعيلي – 8:00 مساءً – ستاد القاهرة

فاركو × الاتحاد السكندري – 8:00 مساءً – ستاد حرس الحدود

السبت 13 سبتمبر

حرس الحدود × الجونة – 5:00 مساءً – ستاد حرس الحدود

غزل المحلة × المقاولون العرب – 5:00 مساءً – ستاد غزل المحلة

سيراميكا كليوباترا × سموحة – 8:00 مساءً – ستاد هيئة قناة السويس

الزمالك × المصري البورسعيدي – 8:00 مساءً – ستاد برج العرب

الأحد 14 سبتمبر

طلائع الجيش × مودرن سبورت – 5:00 مساءً – ستاد جهاز الرياضة العسكري

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة – 5:00 مساءً – ستاد الإسماعيلية

إنبي × الأهلي – 8:00 مساءً – ستاد المقاولون العرب

قمة الجولة: الزمالك والمصري

تتجه الأنظار مساء السبت إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث تقام القمة المرتقبة بين الزمالك والمصري البورسعيدي.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا، إذ يسعى الزمالك للانقضاض على الصدارة وخطفها من الفريق البورسعيدي، بينما يطمح المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي لتأكيد جدارته بالصدارة ومواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم.

المواجهة المرتقبة تمثل اختبارًا حقيقيًا للفريقين، فالزمالك يعتمد على خبراته ورغبة لاعبيه في استعادة الهيمنة المحلية، فيما يعوّل المصري على الروح القتالية والتنظيم الدفاعي الذي أظهره منذ بداية المسابقة، ما يجعل اللقاء بمثابة معركة مبكرة على القمة رغم أن الموسم لا يزال في بدايته.