قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكليتان في جسد شيكا .. محامي وفاء عامر يكشف مفاجآت مدوية
بريطانيا على حافة مجاعة صامتة| 14 مليون متضرر و3.8 مليون طفل بلا غذاء كافٍ
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة
مصطفى بكري يحذر: نتنياهو المجرم سينتقل بعدوانه من بلد لآخر
التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا
نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وسنحقق أبدية إسرائيل
وزير الأوقاف يستقبل نجل الشهيد خالد عبد العال
ميتروبوليتانو بإسبانيا يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه انطلق بحضور إعلامي عربي و دولي كبير أعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  (PA-UfM)  التي يستضيفها مجلس النواب المصري بمشاركة رؤساء برلمانات و وفود برلمانية لحوالي 43 دولة من الدول الأعضاء وذلك خلال الفترة من 11 إلي 14 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ.

وقال مصطفى بكري بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أنه سيشارك في الاجتماعات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري حيث يلقي كلمة ترحيب في افتتاح اجتماعات أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما يلقي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط كلمة لرؤساء الوفود المشاركة وتتضمن خارطة العمل والقضايا الملحة على طاولة النقاش،  كذلك مناقشة التوصيات الختامية للاجتماعات. ويمثل استضافة مصر لهذا الحدث العام التزام الدولة المصرية بالدبلوماسية البرلمانية وجهودها لتعزيز الشراكة الأورو متوسطية.

ومن المنتظر أن تركز النقاشات خلال اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على القضايا شديدة الحساسية التي تواجه منطقة المتوسط، و وضع رؤية وتوصيات لزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين دول المتوسط.، وإثراء التعاون بين شباب دول المتوسط. والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في وضع أسس جديدة للتعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط بمشاركة الشباب.

حيث يشمل برنامج الأعمال عقد جلسة عامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اجتماعات للجان المتخصصة «السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية »، بينما يشهد الأحد المقبل الاجتماع الختامي واعتماد التوصيات والبيان الختامي للاجتماعات.

تعقد جلسات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في منتجع كليوباترا في شرم الشيخ، وتركز على تعزيز التعاون البرلماني والحوار ووضع رؤية مستقبلية لحلول قضايا المنطقة.

مصطفى بكري الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط رؤساء برلمانات مجلس النواب المصري الدول الأعضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

صدى البلد

الوكيل: علينا توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال بين مصر وتونس

جمارك

الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ 24.911 مليون جنيه.. تفاصيل

خلال المعرض

لدعم الصادرات المصرية.. انطلاق الدورة الـ 77 لمعرض كايرو فاشون آند تكس بالقاهرة

بالصور

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

شاي الزعتر
شاي الزعتر
شاي الزعتر

مراهق يصاب بسكتة دماغية بسبب استخدام الهاتف لساعات طويلة.. تحذير طبي

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول

بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

الكركم
الكركم
الكركم

الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد