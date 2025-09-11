المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال 2026.. هيمنة لاتينية وحضور عربي وإفريقي بارز

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، والتي تستضيفها 3 دول لأول مرة في التاريخ هي كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بمشاركة 48 منتخب، بدأت ملامح المنتخبات المشاركة تتضح شيئًا فشيئًا، بعد أن ضمنت مجموعة من القوى الكروية العالمية حجز بطاقاتها إلى العرس الكروي الأضخم.

المنتخبات المضيفة

تأهلت المنتخبات المضيفة بشكل مباشر إلى البطولة وهي: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، لتكون حاضرة دون خوض التصفيات، كما جرت العادة في نسخ المونديال السابقة.

القارة الآسيوية

شهدت التصفيات الآسيوية منافسة قوية، وأسفرت حتى الآن عن تأهل ستة منتخبات كبرى هي: أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، واليابان، في حضور يجمع بين الخبرة والتجارب المتجددة مع مشاركة الأردن وأوزبكستان لأول مرة في تاريخ المونديال.

أمريكا الجنوبية

وكما هو معتاد، لم تغب المنتخبات اللاتينية الكبيرة عن الساحة، حيث ضمنت القارة الجنوبية تأهل 6 منتخبات حتى الآن وهي: الأرجنتين، البرازيل، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي، والإكوادور، مما ينذر بصراع شرس على اللقب بين فرق اعتادت كتابة التاريخ في كأس العالم.

أوقيانوسيا

عن قارة أوقيانوسيا، كان الحضور من نصيب نيوزيلندا التي واصلت سيطرتها على تصفيات المنطقة، مؤكدة مكانها الدائم في البطولة العالمية.

القارة الإفريقية

وعلى الصعيد الإفريقي، حجز منتخبا المغرب وتونس بطاقتي العبور حتى الآن، ليؤكدا استمرار الحضور العربي والإفريقي في النسخة المقبلة، في انتظار اكتمال قائمة المتأهلين من القارة السمراء.

وبهذا تكون قائمة المنتخبات المتأهلة حتى اللحظة قد جمعت بين أسماء معتادة وأخرى جديدة، لتمنح مونديال 2026 مزيجًا من التنوع والإثارة، وسط توقعات ببطولة تاريخية ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم.