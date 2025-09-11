قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
رياضة

المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال 2026.. هيمنة لاتينية وحضور عربي وإفريقي بارز

إسلام مقلد

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، والتي تستضيفها 3 دول لأول مرة في التاريخ هي كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بمشاركة 48 منتخب، بدأت ملامح المنتخبات المشاركة تتضح شيئًا فشيئًا، بعد أن ضمنت مجموعة من القوى الكروية العالمية حجز بطاقاتها إلى العرس الكروي الأضخم.

المنتخبات المضيفة

تأهلت المنتخبات المضيفة بشكل مباشر إلى البطولة وهي: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، لتكون حاضرة دون خوض التصفيات، كما جرت العادة في نسخ المونديال السابقة.

القارة الآسيوية

شهدت التصفيات الآسيوية منافسة قوية، وأسفرت حتى الآن عن تأهل ستة منتخبات كبرى هي: أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، واليابان، في حضور يجمع بين الخبرة والتجارب المتجددة مع مشاركة الأردن وأوزبكستان لأول مرة في تاريخ المونديال.

أمريكا الجنوبية

وكما هو معتاد، لم تغب المنتخبات اللاتينية الكبيرة عن الساحة، حيث ضمنت القارة الجنوبية تأهل 6 منتخبات حتى الآن وهي: الأرجنتين، البرازيل، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي، والإكوادور، مما ينذر بصراع شرس على اللقب بين فرق اعتادت كتابة التاريخ في كأس العالم.

أوقيانوسيا

عن قارة أوقيانوسيا، كان الحضور من نصيب نيوزيلندا التي واصلت سيطرتها على تصفيات المنطقة، مؤكدة مكانها الدائم في البطولة العالمية.

القارة الإفريقية

وعلى الصعيد الإفريقي، حجز منتخبا المغرب وتونس بطاقتي العبور حتى الآن، ليؤكدا استمرار الحضور العربي والإفريقي في النسخة المقبلة، في انتظار اكتمال قائمة المتأهلين من القارة السمراء.

وبهذا تكون قائمة المنتخبات المتأهلة حتى اللحظة قد جمعت بين أسماء معتادة وأخرى جديدة، لتمنح مونديال 2026 مزيجًا من التنوع والإثارة، وسط توقعات ببطولة تاريخية ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

كأس العالم 2026 كأس العالم الأرجنتين البرازيل

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

