انستجرام كشف الأمر.. من هو السويسري أورس فيشر مدرب الأهلي المحتمل؟

ارتبط اسم المدرب السويسري أورس فيشر بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لقيادة الفريق خلفا للأسباني خوسيه ريبيرو، الذي تم إقالته بعد سوء نتائج المارد الأحمر.

جدير بالذكر أن الأهلي قد تعرض للهزيمة بثنائية أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لموسمه الجاري 2025-2026، ليعلن بعدها توجيه الشكر للمدرب الإسباني عن الفترة التي قضاها في تدريب المارد الأحمر.

وأنهى الأهلى، علاقته التعاقدية مع ريبيرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد يوسف، المدير الرياضي، الذي تمت خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.

هل يتعاقد الأهلي مع أورس فيشر؟

بحسب التقارير السويسرية المتداولة، هناك مفاوضات جارية بين النادي الأهلي والمدرب السويسري أورس فيشر المدرب السابق لنادي يونيون برلين الألماني.

كما قام مايكل جسبيرنينج، مدرب حراس المرمى السابق في الجهاز الفني لفريق يونيون برلين بمتابعة حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع انستجرام، وهو ما أثار الجدل حول وجود مفاوضات من جانب القلعة الحمراء معه ومع أورس فيشر.

ولم يكتفِ جسبيرنينج بمتابعة حساب الأهلي على انستجرام فقط، بل قام أيضًا بمتابعة حساب خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، والذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع وكيل أعماله، دينو لامبيرتي.

وضم الجهاز المعاون لأورس فيشر في أخر تجاربه مع يونيون برلين، كل من، ماركوس هوفمان، مدربًا مساعدًا، ومايكل جسبيرنينج، مدربًا لحراس المرمى، بجانب سيباستيان بودسيادلي، محللًا للأداء، وهو من عمل مع خوسيه ريبييرو في النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

من هو أورس فيشر؟

أورس فيشر، المدرب السويسري المولود في 20 فبراير 1966 في مدينة زيورخ، يُعَد من المدربين المخضرمين في كرة القدم الأوروبية، حيث يمتلك سيرة ذاتية قوية. بدأت مسيرته في كرة القدم كلاعب في نادي زيورخ، قبل أن ينتقل لنادي سانت جالين، ثم يعود مرة أخرى إلى زيورخ حيث أنهى مسيرته الاحترافية في عام 2003.

بعد اعتزاله، انتقل فيشر إلى عالم التدريب حيث بدأ كمدير فني لفريق الشباب في زيورخ، ومن ثم تولى فريق الرديف في عام 2007، ليتم تصعيده للعمل كمدرب مساعد في الفريق الأول في يونيو 2006.

كانت النقلة الكبرى في مسيرته حين تولى القيادة الفنية للفريق الأول لزيورخ بين أبريل 2010 ومارس 2012، حيث قاد الفريق في 83 مباراة حقق خلالها 38 انتصاراً و18 تعادلاً و27 هزيمة.

في عام 2013 انتقل لتدريب فريق ثون، حيث قاده لمدة موسمين، محققا له 47 انتصاراً من 112 مباراة. في يوليو 2015، تولى فيشر تدريب بازل السويسري، وقاد الفريق في 102 مباراة حقق خلالها 68 انتصاراً.

ثم كان عام 2018 نقطة تحول حيث أصبح مدرباً لفريق يونيون برلين الألماني. خلال 5 سنوات قاد فيها الفريق، تمكن من تحقيق 95 انتصاراً في 224 مباراة، وصعد بالفريق إلى الدوري الألماني الممتاز وكذلك إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال مسيرته، حقق أورس فيشر ثلاثة ألقاب رئيسية مع فريق بازل، حيث توج بلقبين في الدوري السويسري في موسم 2015-2016 وموسم 2016-2017، بالإضافة إلى لقب كأس سويسرا في موسم 2016-2017. وتميز أيضاً بجائزة أفضل مدرب في ألمانيا في موسم 2022-2023.