رئيس مدينة مرسى علم يتفقد محيط المدارس لتحديد مواقع المطبات الصناعية حفاظا على سلامة الطلاب

أجرى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، فى اطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين وتعزيز معايير الامان داخل المدن جولة ميدانية شملت عددا من المواقع المحيطة بالمدارس بالمدينة وذلك للوقوف على الاماكن المقترح تنفيذ مطبات صناعية بها لحماية الطلاب والمواطنين على حد سواء .

وأكد خليل أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق أعلى معدلات السلامة للطلاب والمواطنين ، خاصة فى محيط المدارس والمناطق ذات الكثافة المرورية مشددا على أن أعمال انشاء المطبات ستتم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة بما يضمن فعاليتها دون الاخلال بانسيابية الحركة المرورية

واوضح رئيس المدينة أن الجولة تأتى استجابة لمطالب الاهالى وأولياء الامور الذين أعربوا عن قلقهم من مخاطر عبور الطلاب للطرق المؤدية الى المدارس مشيرا الى أن الوحدة المحلية تتابع عن كثب سير جميع الأعمال الجاري تنفيذها داخل المدينة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية وجودة الأداء .

وتواصل مدينة مرسى علم تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف القطاعات ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير الخدمات بما يضمن اظهار المدن الجنوبية فى أبهى صورة حضارية تليق بأبنائها وزوارها .