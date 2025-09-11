سفير مصر: قرار البرلمان الأوروبي ضغط مهم على إسرائيل بوقف المجاعة بغزة

علق السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج حلف الناتو، على اعتماد البرلمان الأوروبي قرار لوقف المجاعة والمعاناة الإنسانية في غزة، قائلا: "أهمية البرلمان الأوروبي تكمن في أنه يعبر عن الرأي العام لدول الاتحاد الأوروبي ويضم أكثر من 740 عضوا من مجموعات وتيارات سياسية تمثل طيف الأحزاب السياسية على مستوى القارة".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز": "صدور القرار بالأغلبية اليوم هو أول قرار بهذه القوة يصدر عن البرلمان منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، ويدين إسرائيل بشكل واضح ويطالب بفرض عقوبات عليها".

وتابع: "هذا القرار له مدلول كبير ومهم ويمثل عامل ضغط إضافي على إسرائيل وبعض الدول التي ما تزال مواقفها متأرجحة فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة".