التصريح بدفن جثة طالبة غرقت في ترعة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في مياه ترعة مارة وسط قرية الصفين بمدينة كفر شكر .
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بمصرع طفلة داخل مياه ترعة مارة وسط قرية الصفين بمدينة كفر شكر.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات غرق الطفلة حبيبة. أ. م 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى مقيمة بقرية الصفين بدائرة المركز وذلك أثناء لهو الطفلة وقعت داخل ترعة ولقيت مصرعها وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.