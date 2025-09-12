جمال سليمان يستعد لـ " الخروج من البئر" .. تفاصيل

يستعد الفنان جمال سليمان، لبدء تصوير عمل درامي سوري جديد، يحمل أسم" الخروج من البئر".

العمل تدور احداثه في اطار اجتماعي، ويعتمد علي شهادات حقيقة لسجناء صيدنايا.

العمل من المقرر ان يشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب جمال سليمان، وهم عيد الحكيم فطيفان، كارمن لبس، ومن إخراج محمد لطفي، ومن المرجح تصويره في بيروت.

ومن ناحية آخري يستعد جمال سليمان لتقديم موسم ثان من مسلسل أهل الخطايا.

ويعد مسلسل "أهل الخطايا" يعكس هذا العمل الفلسفة التي يتبناها رؤوف في أعماله الفنية، التي تهدف إلى تقديم دراما حقيقية، تنبض بالحياة وتقترب من الواقع، مما يعزز من ارتباط المشاهد بالقصص التي يتم سردها، وفي هذا السياق، يواصل رؤوف تقديم دراما ليست فقط للتسلية، بل للتوعية والتأثير في المجتمع.

أبطال مسلسل أهل الخطايا





يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.