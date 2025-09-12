من داخل المسجد.. القصة الكاملة لضبط شاب سرق حقيبة مصلٍ أثناء الصلاة بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث قام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد من أحد المصلين داخل مسجد التوبة بمدينة دمنهور .

و تم ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل عاملًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور، وله معلومات جنائية مسجلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة، وأرشد عن مكان الحقيبة التى استولى عليها، والتي كانت تحتوي على مبلغ مالي ومتعلقات شخصية تخص المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

حيث قررت جهات التحقيق بمركز دمنهور حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطه بسرقة حقيبة يد خاصة بأحد المصلين داخل أحد المساجد

و تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، كشفت عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد من أحد المصلين داخل مسجد بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وقالت في بيان إن اللص استغل لحظة سجود المصلين، داخل مسجد التوبة، ليلتقط الحقيبة ويفر بها هاربًا خارج المسجد، قبل أن يكتشفه أحد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بالواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبها، وهو عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة وأرشد عن الحقيبة وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية.