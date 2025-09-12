قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
محافظات

من داخل المسجد.. القصة الكاملة لضبط شاب سرق حقيبة مصلٍ أثناء الصلاة بالبحيرة

ساندي رضا

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث قام  أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد من أحد المصلين داخل مسجد التوبة بمدينة دمنهور .

و تم ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل عاملًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور، وله معلومات جنائية مسجلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة، وأرشد عن مكان الحقيبة التى استولى عليها، والتي كانت تحتوي على مبلغ مالي ومتعلقات شخصية تخص المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

حيث قررت جهات التحقيق بمركز دمنهور حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطه بسرقة حقيبة يد خاصة بأحد المصلين داخل أحد المساجد

و تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، كشفت عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد من أحد المصلين داخل مسجد بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وقالت في بيان إن اللص استغل لحظة سجود المصلين، داخل مسجد التوبة، ليلتقط الحقيبة ويفر بها هاربًا خارج المسجد، قبل أن يكتشفه أحد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بالواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبها، وهو عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة وأرشد عن الحقيبة وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية.

