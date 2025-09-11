محافظ البحيرة تواصل جولتها بتفقد مشروع موقف أبو حمص الجديد

واصلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولاتها الميدانية اليوم، بتفقد الأعمال الجارية بموقف أبو حمص الجديد، الذي يُعد من أهم المشروعات الخدمية التي تستهدف تحسين منظومة النقل وتيسير حركة المواطنين.





ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3.5 فدان، بمساحة تشغيلية تُقدّر بـ 12,600 متر مربع (غير شاملة الشوارع الداخلية)، ليستوعب نحو 394 سيارة، بما يُسهم في تنظيم حركة النقل وتسهيل تنقل المواطنين.

وأكدت المحافظ خلال جولتها أن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة النقل بمركز أبو حمص، لما يتمتع به من موقع استراتيجي يربط بين عدد من المحاور الحيوية، على رأسها محور المحمودية وطريق ساسون الجديد، مما سيسهم في تخفيف الزحام المروري داخل المدينة وتحسين حركة المرور من وإلى المركز.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النقل والمواصلات.