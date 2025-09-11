محافظ البحيرة تفتتح معرض أهلا مدارس بأبو حمص

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر معرض "أهلاً مدارس" بأبو حمص والذى يُعد ثانى معارض "أهلاً مدارس" الذى يتم افتتاحه اليوم بعد معرض دمنهور.

حيث تفقدت المحافظ أجنحة المعرض والذى يقام بالتعاون مع مديرية التموين ويقدم مختلف المستلزمات المدرسية من زي مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية وغيرها، حيث تعرض جميع المنتجات بتخفيضات تصل ل40% ويواصل المعرض عمله حتى نهاية الشهر الجاري لتلبية احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وخلال جولتها بالمعرض، أكدت محافظ البحيرة أن تلك المبادرات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف التوسع في إقامة المعارض والمنافذ بجميع المراكز، حيث يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز وافتتاح 41 منفذًا ومعرضًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، لتغطية مختلف المدن والقرى بالمحافظة.

كما شددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المعارض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وتوفيرها بكميات كافية، بما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين.