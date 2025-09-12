القبض على أصحاب فيديو سرقة توك توك في إمبابة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة توك توك حال توقفها بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لقسم شرطة إمبابة من سائق مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مركبة التوك توك الخاصة به، حال وجودها أسفل العقار محل سكنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطل وسائق لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك وأضافا بتصرفهما في مركبة التوك توك بالبيع لدى عميلهما سيئ النية عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور تم ضبطه، وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها، وفرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.