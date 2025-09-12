مصر تحتفل مع إيطاليا بـ كنوز الفراعنة أكتوبر المقبل

في إطار جولته الثقافية في إيطاليا لتوقيع كتابه الصادر حديثًا باللغة الإيطالية بعنوان “الرجل ذو القبعة”، قدّم عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس سلسلة من المحاضرات الجماهيرية التي لاقت إقبالًا واسعًا، حيث امتلأت القاعات والمسارح عن آخرها بمحبي الحضارة المصرية القديمة.

زاهى حواس

في مدينة فيرمو، ألقى حواس محاضرة في مسرح تاريخي عريق حضرها أكثر من ألف شخص، أعلن خلالها أن مصر ستُهدي الشعب الإيطالي معرضًا أثريًا استثنائيًا بعنوان “كنوز الفراعنة”، والمقرر افتتاحه في 23 أكتوبر المقبل بمشاركة رئيس جمهورية إيطاليا ووزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي.

وخلال الاحتفال، كرّمته المكتبة التاريخية في فيرمو بمنحه جائزتها المرموقة التي تُمنح لكبار العلماء والشخصيات المؤثرة في نشر المعرفة والثقافة بين الشعوب.

وقام رئيس المكتبة بتسليمه الجائزة وسط حضور جماهيري كبير، تلاها حفل توقيع كتابه الذي استمر لأكثر من ساعة كاملة، حيث حرص الحضور على اقتناء نسخة موقّعة والتقاط الصور التذكارية معه.

كما أعلن حواس خلال محاضرته في مدينة تشيفيتانوفا أن افتتاح المعرض الأثري المهدى من مصر للشعب الإيطالي سيكون في 23 أكتوبر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المتحف المصري الكبير في القاهرة سيُفتتح رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل، في حدث يُعد الأبرز في عالم الآثار عالميًا.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من سلسلة محطات ثقافية لحواس في عدد من المدن الإيطالية، حيث يواصل لقاءه بالجمهور الإيطالي من عشاق الحضارة الفرعونية، لتعريفهم بأحدث الاكتشافات المصرية ومكانة المتحف الكبير المرتقب.