الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصايف الإسكندرية: ارتفاع نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي

أحمد بسيوني

 أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، ارتفاع نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي عقب الظهر، والتي تتراوح بين 60% - 70% والرايات المرفوعة خضراء، مما يعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه.

نسب إشغال منخفضة


وأعلنت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، أن نسب الاقبال تتراوح بين 30-40% في شواطئ القطاع الغربي والرايات المرفوعة بها صفراء، وتعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، ورفعت شواطئ أبوتلات الرايات الحمراء نظرًا لاضطراب حالة البحر بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات.

تباين ألوان الرايات بجميع شواطئ المحافظة


واشارت إلى تباين ألوان الرايات بشواطئ المحافظة، حيث تم رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي نظرًا لاستقرار حالة الأمواج نسبيا، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء، وأبوتلات الرايات الحمراء.

السياحة والمصايف تهيب بالمصطافين الالتزام بالتعليمات
وأهابت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

الإكراميات ممنوعة
 

وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

كان قد شهد شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، الشهر الماضي، حالات غرق جماعي لطلاب من محافظة سوهاج، كانوا في معسكر صيفي تابع لإحدى الجهات، وعقب نزولهم لمياه البحر جرفتهم الأمواج، وتم إنقاذ 28 فتاه، ووفاة 7 غرقًا في شواطئ أبوتلات.

