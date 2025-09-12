قوى عاملة النواب: موقف مصر تجاه العدوان الغاشم ضد قطر يعكس روح التضامن العربي

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن موقف مصر تجاه العدوان الغاشم من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة يعكس الروح الحقيقية للتضامن العربي، مشيرة إلى أن أي مساس بدولة قطر هو مساس بجميع الدول العربية.



ووجهت "درويش" فى بيان أصدرته اليوم، انتقادات شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يجر على المنطقة إلا مزيدًا من التوتر، وهو ما ينعكس بالسلب على استقرار أسواق العمل والاقتصاد العالمي

وثمنت النائبة سولاف درويش البيان الواضح والحاسم الصادر من مؤسسة الرئاسة خاصة أن هذا البيان لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين جميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خاصة أن موقف مصر الرافض بكل شدة لاعتداءات الاحتلال الصهيونى ضد دولة قطر الشقيقة كان واضحاً وحاسماً مطالبة من جميع الدول العربية صياغة مفهوم جديد للأمن العربى حتى يكون هناك موقف واحد وحاسم من جميع الدول العربية ضد سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلى.