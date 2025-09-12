رئيس مياه سيناء يتفقد مشروعات سانت كاترين ويستمع لمطالب الأهالي

قام المهندس خالد العمري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لمدينة سانت كاترين، للوقوف على معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية، ومتابعة انتظام خدمات مياه الشرب بالمدينة ذات الطابع التاريخي والروحي المتميز.



وتفقد رئيس شركة المياه، روافع المياه المغذية للمدينة، وتابع كفاءة المعدات وخطط الصيانة الوقائية، لضمان استدامة الخدمة، واستقرار وصول المياه للمواطنين والزائرين.



كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية بمدينة سانت كاترين، مؤكدًا على ضرورة تكامل خدمات المياه والصرف الصحي مع المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية جنوب سيناء.



وأوضح أنه جاري رفع كفاءة محطة المعالجة الميكانيكية بالمدينة سانت كاترين، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 متر مكعب يومي، لتخدم المدينة بالكامل، وسد متطلبات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم.



كما حرص رئيس شركة المياه، على لقاء مواطني المدينة، والاستماع لمطالبهم، تمهيدًا لوضعها ضمن خطة تطوير شبكات المياه والصرف الجارية بالمدينة ضمن مشروع التجلي الأعظم.