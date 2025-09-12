قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مياه سيناء يتفقد مشروعات سانت كاترين ويستمع لمطالب الأهالي

رئيس شركة المياه يتفقد مرافق المياه بسانت كاترين
رئيس شركة المياه يتفقد مرافق المياه بسانت كاترين

قام المهندس خالد العمري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، اليوم  الجمعة، بزيارة تفقدية لمدينة سانت كاترين، للوقوف على معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية، ومتابعة انتظام خدمات مياه الشرب بالمدينة ذات الطابع التاريخي والروحي المتميز.


وتفقد رئيس شركة المياه، روافع المياه المغذية للمدينة، وتابع كفاءة المعدات وخطط الصيانة الوقائية، لضمان استدامة الخدمة، واستقرار وصول المياه للمواطنين والزائرين.


كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية بمدينة سانت كاترين، مؤكدًا على ضرورة تكامل خدمات المياه والصرف الصحي مع المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية جنوب سيناء.


وأوضح أنه جاري رفع كفاءة محطة المعالجة الميكانيكية بالمدينة سانت كاترين، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 متر مكعب يومي، لتخدم المدينة بالكامل، وسد متطلبات  تنفيذ مشروع التجلي الأعظم. 


كما حرص رئيس شركة المياه، على لقاء مواطني المدينة، والاستماع لمطالبهم، تمهيدًا لوضعها ضمن خطة تطوير شبكات المياه والصرف الجارية بالمدينة ضمن مشروع التجلي الأعظم.

 

جنوب سيناء سانت كاترين شركة المياه تفقد مشروعات

