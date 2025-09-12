قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
توك شو

12 ساعة في عمق البحر .. سبّاح لبناني يواجه الأمواج دعمًا للصحة النفسية والبيئة

أرشفية
أرشفية
منار عبد العظيم

 في مغامرة استثنائية حملت أبعادًا إنسانية وبيئية، خاض الشاب اللبناني إدوارد غوش تجربة سباحة بحرية استمرت قرابة 12 ساعة متواصلة، انطلق خلالها من شاطئ جبيل وصولًا إلى البترون، قاطعًا نحو 5 أميال بحرية، في مبادرة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية وحماية البيئة البحرية في لبنان.

متابعة دقيقة من فرق الدفاع المدني والأجهزة 

وأكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، خلال مداخلة عبر الشاشة، أن الصحافة المحلية أولت اهتمامًا لافتًا بهذه المغامرة، مشيرًا إلى أن "غوش" بدأ السباحة عند الساعة 5:46 صباحًا، وسط متابعة دقيقة من فرق الدفاع المدني والأجهزة المختصة التي أمنت له الحماية والسلامة طوال الرحلة.

ورغم أن "غوش" ليس سباحًا محترفًا، إلا أنه خضع لتدريبات مكثفة على مدار ستة أشهر قبل خوض هذا التحدي، مدفوعًا برغبة قوية في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية ملحة مثل النظافة البيئية والصحة النفسية، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.

وأشار سنجاب إلى أن هذه المبادرة ألهمت العديد داخل لبنان، لا سيما في ظل ما تمر به البلاد من أزمات بيئية ومجتمعية متشابكة، مضيفًا أن "غوش" يخطط لخوض مغامرة جديدة قريبًا، عبر محاولة السباحة لمدة 24 ساعة متواصلة، قد تنطلق من جبيل وصولًا إلى مدينة طرابلس، ما من شأنه أن يلفت الأنظار مجددًا إلى الرسائل التي يحملها هذا التحدي الفريد.

 

القاهرة الإخبارية الدفاع المدني لبنان

