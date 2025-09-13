قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع إنتاج الكهرباء من خلية وقود محلية بهيدروجين أخضر لطلاب هندسة المطرية

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

 استطاع فريق من طلاب قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالمطرية أن يبرهن على كفاءة العقول المصرية المبدعة عبر مشروع تخرج متميز بعنوان "إنتاج الكهرباء من خلية وقود محلية الصنع باستخدام الهيدروجين الأخضر النقي المُنتج بواسطة مياه البحر المحلاة".

المشروع جاء ليجسد رؤية الجامعة في ربط البحث العلمي بقضايا الطاقة المستدامة، وليضع بصمة شبابية واعدة في مسيرة التحول نحو المستقبل الأخضر.

يتكون المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية تشمل جهازًا لتحلية مياه البحر، وجهاز المحلل الكهربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر النقي، بالإضافة إلى جهاز خلية الوقود الهيدروجينية، وقد جرى تصنيع جميع هذه الأجهزة وتجربتها بالكامل بأيادٍ مصرية داخل معامل الكلية. ونتيجة لهذا الجهد الدؤوب، تمكن المشروع من الفوز بالمركز الثاني في المسابقة النهائية لبرنامج "ملتقى الابتكارات ومشاريع التخرج" الذي نظمته نقابة المهندسين المصرية على مستوى الجمهورية، بعد منافسة قوية مع نخبة من أفضل المشروعات الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الجامعة على تخريج أجيال من الباحثين المبدعين القادرين على تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن دعم الجامعة للابتكارات الطلابية يأتي في إطار استراتيجيتها لتوظيف البحث العلمي في مواجهة التحديات الوطنية.

ومن جانبه، صرح الدكتور عمرو أحمد عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن هذا النجاح يمثل ثمرة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث يجمع المشروع بين الإبداع التقني والتطبيق العملي، موضحًا أن تكرار حصد المراكز المتقدمة في مسابقات كبرى للعام الثاني على التوالي يؤكد المكانة المتميزة التي حققتها الكلية على مستوى الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن المشروع جاء تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد جمال حسن المدرس بكلية الهندسة بالمطرية، في إطار دعم الكلية لابتكارات طلابها وتشجيعهم على تقديم مشروعات بحثية تطبيقية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لقضايا الطاقة.

طلاب قسم هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة بالمطرية كفاءة العقول المصرية المبدعة

