صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
فن وثقافة

دمار دمار .. طرح برومو كليب حاتم العراقي الجديد

حاتم العراقي
حاتم العراقي

طرحت شركة روتاتا للصوتيات والمرئيات، برومو كليب دمار دمار للفنان حاتم العراقي، معلنة عن طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغاني حاتم العراقي

في 29 يونيو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنيتين لـ الفنان حاتم العراقي، من ألبومه الجديد، المنتظر طرحه كاملا خلال الموسم الصيفي الجاري.

الأغنية الأولى لـ حاتم العراقي تحمل اسم خليتني والثانية تحمل اسم من فدوة لضحكته، وتم طرحهما عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية خليتني لـ حاتم العراقي، من كلمات: حازم جابر، ألحان: ازهر حداد، توزيع موسيقي: حسام الدين.

وتقول كلماتها:

خليتني لوحدي ولا قلبك ذكرني وجيتني بجيتني وأنه الچنت صفحه عمر وأطويتني حبيتني چذب بچذب عمرك ولا حبيتني لميتك بحضني طفل ماي بدرب بديتني مو بشر صرت أتخيلك بعتني وأنه مدلك عندي سؤال ارد أسالك ليش تركتني أنطيتلك كلما ردت كل العمر ضحيتلك حنيت الك ردتك تجي ومن القلب غنيتلك ويه الهوى الرايح الك بوسه محب وديتلك عالقلك سنيني شمع وبضلمتك ضويتلك كل هذا وانته تغيرت منك دمع بس حصلت يا قاسي مثلك ما شفت بالهم عفتني.

أما أغنية من فدوة لضحكته لـ حاتم العراقي، من كلمات: ضياء الميالي، ألحان: ميثم علاء الدين، توزيع موسيقي: ميثم علاء الدين.

وتقول كلماتها:

من فدوه لضحكته وخدوده وشفته هز القلب خلاني أحب وأموت بحضرته لك يابه فد عسل يستاهل الغزل شوفوا شنو شكد ما حلو وتبوسه مرايته الغالي الحب مالي ما عندي غيره واحد كل عمري وحياتي أحبه والله شاهد البيته اصلا بالسما النجمه غرفته أحبك يالعشق ويه القلب تدق وجهك رسم مثل الحلم عبالك مو صدق جمالك مشكله كل لحظه اشتاقله شوي تبتعد عني وترد وألقاه أكثر حله حبيبي دخيلك أحجيلي ويه جمالك من كد ما شغلني صرت أحضن بخيالك بس قله فدوه آنه تعبت خل يهده مروته. 

حاتم العراقي يتغلب على أحزانه

الألبوم يأتي بعدما توفى شقيق الفنان حاتم العراقى، في أخر يناير 2023، وقبلها بشهر فقد والده، وحرص زملائه بالوسط الفني والطربي على مشاطرته الأحزان، وكتابة تعليقات عبر السوشيال ميديا، لنعي الفقيد.

أعمال حاتم العراقي

في عام 2020، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب "أول غرامي" للمطرب حاتم العراقي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من ألبومه الجديد "حاتم 2019" المنتظر طرحه قريبًا.

كما طرح حاتم العراقي، ميني ألبوم 2019، والذي يتضمن 5 أغنيات وتعاون مع أهم الموسيقين في تنفيذ موسيقى الأعمال الخمسة الجديدة والموال.

حول حاتم العراقي

يعد المطرب حاتم العراقي من أشهر المغنيين في الخليج، وخاصة العراقيين، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج، ويجيد هذا اللون من الغناء خاصة المواويل.

ويتألق دائما حاتم العراقي في تقديم العديد من الأغاني العراقية بحفلاته مثل "أشوفك وين يا مهاجر"، و"لو بيدي"، وأغنية "حبك اللي وملكي".

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

لنشر الفكر المستنير.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

الأوقاف

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى حول فضل العلم ومكانة العلماء

الدكتور عباس شومان

الأعداء يتربصون بنا.. عباس شومان: أطالب الأمة العربية والإسلامية باليقظة وتوحيد القرار

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

