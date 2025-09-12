الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور الأزهر الشريف في التوعية الدينية، موضحًا " دور الأزهر تنويري ولا أحد ينكره".

وأضاف أحد علماء الأزهر ، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأزهر الشريف يواكب كل التطورات وكل ما هو جديد بالعصر، وأن دور الأزهر موجود حتى على الكافيهات، ويستحدث كل ما هو جديد.

ولفت إلى أن الأزهر يجهز قوافل من الدعاة ومن الوعاظ من لجان الفتوى، من أجل تقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية، وفي البدو.

وأشار إلى أن الأزهر يقدم دورات تدريبة الأشهر، من أجل نقل المعلومات، وأن الأزهر موجود في جميع دول العالم، وأن الأزهر قام بعمل منصة لمواجهة الشائعات، وعمل توضيح لكل ما هو صحيح.

وتابع أن الأزهر يواجه الأفكار المتطرفة، والمعلومات غير الصحيحة والشائعات، من خلال منصات حديثة تبث عبر الانترنت.