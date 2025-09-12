أوكلاند سيتي يستعد لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال للأندية| صور

وصل فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى القاهرة استعدادا لخوض مواجهة بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا عالميًا.

موعد مباراة بيراميدز واوكلاند سيتي

من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 14 سبتمبر 2025، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير متوقع، نظراً لأهمية اللقاء ومشاركة بيراميدز ممثلًا لقارة أفريقيا.

استعدادات أوكلاند سيتي

وصلت بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة أمس 12 سبتمبر، وأقام الفريق معسكره في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

وخاض النادي النيوزيلندي مرانه الوحيد على استاد الدفاع الجوي اليوم الجمعة في تمام السابعة مساءً، استعدادًا لمواجهة بطل مصر.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة كونها ضمن النسخة الأولى من البطولة بصيغتها الجديدة، والتي تجمع بين أبطال القارات.