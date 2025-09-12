قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عروض للفرقة المصرية والنيل.. مسرح السامر يشهد احتفالية قصور الثقافة باليوم المصري للموسيقى

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء الاثنين المقبل، الاحتفالية الفنية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة اليوم المصري للموسيقى، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة برئاسة اللواء خالد اللبان، تزامنا مع إحياء ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، ببرنامج تشارك به قطاعات الوزارة المختلفة وبتنسيق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

تنفذ الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتفتتح بعرض فني للفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، تقدم خلاله الفرقة باقة مختارة من الأغاني الطربية والتراثية، تجمع بين الأداء الجماعي والفردي، إلى جانب فقرات للعزف المنفرد تعكس التنوع الموسيقي المصري.

وتشارك فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم، من خلال مجموعة من الأغاني المستوحاة من التراث المصري الأصيل، بما يسهم في إحياء الذاكرة الفنية لدى الجمهور وتعزيز الارتباط بالوجدان الشعبي.

وتنفذ الاحتفالية من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للموسيقى وتأتي في إطار برنامج فني حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للمشاركة في الاحتفال باليوم المصري للموسيقى تحت شعار "مصر بتتكلم موسيقى"، يتضمن أكثر من 50 عرضا فنيا مجانيا في جميع المحافظات، بمشاركة فرق الموسيقى العربية، الفنون التلقائية، والغناء الشعبي.

وحددت وزارة الثقافة يوم 15 سبتمبر من كل عام ليكون "اليوم المصري للموسيقى"، ليصبح احتفالا وطنيا سنويا يعزز مكانة الموسيقى المصرية كأحد روافد الهوية الوطنية وركيزة من ركائز القوة الناعمة لمصر.

مسرح السامر بالعجوزة قصور الثقافة اليوم المصري للموسيقى الدكتور أحمد فؤاد هنو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

بـ62 جنيه.. الشعبة تعلن مفاجأة عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب التراجع

نتنياهو

مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في غزة: القطاع في حاجة لوقف العدوان المروع

أرشفية

مسئول أوكراني سابق: موسكو لن توقف الحرب وتصعيدها يستهدف أوروبا

بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد