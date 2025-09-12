قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق محدود فى ماسورة لأحد خطوط الغاز بأسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
محمد عبد الفتاح

اندلع حريق محدود فى ماسورة لأحد خطوط الغاز الطبيعي بمدينة إدفو شمال أسوان ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغًا يفيد باندلاع حريق محدود فى أحد خطوط الغاز الطبيعى بمنطقة الكلح غرب ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها، وإجراء عمليات التبريد لعدم تجدد النيران مرة آخرى. 

 وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسباب الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث سقوط سيارة ميكروباص أجرة فى ترعة شمال أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

حريق محدود 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق نصر النوبة وسقوطها فى ترعة أمام قرية أدندان.

وأصيب فى الحادث 5 أشخاص، هم: خالد.م 17 سنة، جمال.ص 16 سنة، وأحمد.م 19 سنة، وعماد.س 27 سنة، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وعادل. ى 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج السيارة من الترعة. 

لقى 5 أشخاص مصرعهم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق الشلاتين شرق أسوان، وتم نقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغا يفيد بمصرع 5 أشخاص فى طريق حلايب وشلاتين، وتحديدا بالكيلو 35، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة وذلك للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابه 8 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

كعادتها الاسبوعية مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة

مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة

إسعاف

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قليوب

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد