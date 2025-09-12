نائب بالشيوخ الإسباني: هدفنا بذل الجهود للاعتراف بحل الدولتين وتحقيقه

أشاد الإعلامي أحمد موسى بكلمة خافيير ماروتو، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية الإسبانية، موضحًا أن إسبانيا تتمتع بموقف واضح وداعم للقضية الفلسطينية، وتدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الانتقال السلس لرئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، من مدينة شرم الشيخ، عبر قناة «صدى البلد»، إن ماروتو أشاد بالانتقال السلس لرئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من إسبانيا إلى مصر، مؤكدًا أن اختيار النائب محمد أبو العينين جاء بدعم الأغلبية المطلقة لجميع الدول الأعضاء، ما يعكس ثقة كاملة بالبرلمان المصري وبقدراته في إدارة ملفات الاتحاد.

وحسب كلمة نائب مجلس الشيوخ الإسباني، خافيير ماروتو قال: "كان لي الشرف أن أستمع بشكل مباشر إلى النائب محمد أبو العينين في ملقا بإسبانيا عند انتقال رئاسة الجمعية من إسبانيا إلى نائب رئيس البرلمان المصري، وقد تحقق لي أن الاختيار الداخلي تم بأغلبية مطلقة، وهذا يعني أن جميع الأصدقاء يصفقون لهذا الاختيار، ونحن نؤيده بشكل واضح".

الاتحاد من أجل المتوسط

وأضاف ماروتو: "المجلس الإسباني يعترف بالدبلوماسية المصرية وفعاليتها، ومن دواعي سرورنا التعاون معها في هذه المرحلة الحساسة والفارقة، كل الدول المشاركة في رئاسة الجمعية العامة للاتحاد من أجل المتوسط ستتشارك مع مصر لضمان فترة ناجحة ووضع بصمة واضحة في أعمال الاتحاد، خاصة في القضايا الحساسة".

وتابع نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني: "الصراع الحالي في الشرق الأوسط يؤثر علينا يوميًا ويؤدي إلى ضحايا بلا مبرر، هدفنا الرئيسي هو بذل أفضل جهودنا للقضاء على هذه الحرب، والاعتراف بحل الدولتين والعمل على تحقيقه، لأنه لا يقتصر أثر الأزمة على الشرق الأوسط فقط، بل يمتد إلى أوروبا وشمال إفريقيا وكل المنطقة على المستوى الدولي".

وأشار ماروتو إلى أهمية مناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بين دول الشمال والجنوب، وضرورة الاستفادة من الخبرات المشتركة لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مؤكدًا أن إسبانيا تقدم كامل الدعم للنائب محمد أبو العينين والرئاسة المصرية لتحقيق هذه الأهداف الحيوية.