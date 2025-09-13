قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
بعد إنصاف المحكمة لـ وفاء عامر.. المنتج محمد فوزى: هذا عدل ربنا
الزمالك يصطدم بالمصري في صراع الصدارة.. اختبار صعب لفيريرا
توقعات بخفض الفيدرالي الأميركي للفائدة مرتين قبل نهاية العام

تشير التصدعات في سوق العمل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينفذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، أولها خفض متوقع الأسبوع المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ".

يشير متوسط آراء المشاركين في الاستطلاع لإجراء خفضين بحلول نهاية العام، بينما يتوقع أكثر من 40% من المشاركين ثلاثة تخفيضات. ومن بين من توقعوا خفضين، انقسمت الآراء بشكل متساوٍ تقريباً حول توقيت الخفض الثاني، بين أكتوبر وديسمبر.

يميل المستثمرون إلى ترجيح سيناريو خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، إذ تعكس العقود الآجلة لفائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي هذا الاحتمال بشكل شبه كامل.

كما يتوقع نحو 90% من المشاركين أن يغيّر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لجهة بيانهم الصادر بعد الاجتماع لتؤكد اهتماماً أكبر بمخاطر سوق العمل. سيصدر البيان الجديد في 17 سبتمبر الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد نصف ساعة.

مخاطر تحقيق هدف "الفيدرالي"

كتب جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى "آي إن جي" (ING)، في تعليقاته: "مخاطر تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج، المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، تتجه حالياً نحو التركيز على سوق العمل كأولوية أكبر".

أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعها في يوليو إلى أن سوق العمل ما زالت "قوية"، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة شككت في هذا الرأي. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس، وكشفت المراجعات عن تباطؤ حاد في وتيرة التوظيف خلال الأشهر الأخيرة. كما جرى تخفيض متوسط نمو الوظائف الشهري للسنة المنتهية في مارس إلى النصف تقريباً.

ألمح باول في خطابه في جاكسون هول بولاية وايومنغ في أغسطس إلى إمكانية خفض الفائدة، قائلاً إن "تحول ميزان المخاطر" قد يستدعي تدخل البنك المركزي لتجنب ارتفاع البطالة.

