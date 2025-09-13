قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي ام ومرسيدس وتويوتا.. مزاد جديد لسيارات حكومية| الموعد والتفاصيل
أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 في مصر
خليل الحية يؤدي صلاة الجنازة على نجله بسرية في قطر
أحزاب سياسية : اعتماد الأمم المتحدة إعلان نيويورك انتصار عربي ويعكس الإجماع الدولي على حقوق الفلسطنيين
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: لغة المصالح السبيل لإقناع واشنطن بإنهاء الاحتلال

منار عبد العظيم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن التعامل مع الإدارة الأمريكية يتطلب مخاطبتها بلغة المصالح، وليس فقط من خلال القانون والمبادئ وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لطالما قدّمت مصالحها في المنطقة على المبادئ.

دعوة إلى تركيز الجهود الدولية للتأثير في موقف واشنطن

وأوضح الهباش في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة تملك مفاتيح الضغط الحقيقية على إسرائيل، معتبرًا أن تل أبيب "ليست أكثر من تابع لواشنطن"، وأنه إذا قررت الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوة ما، فإن إسرائيل لن تستطيع معارضتها، بل ستكون مضطرة للقبول بها.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن تركيز الجهود العربية والإسلامية والدولية على التأثير في واشنطن وفق هذه المنهجية سيشكّل عامل الحسم في تنفيذ القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة، ويمهّد الطريق نحو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 

الدكتور محمود الهباش الإدارة الأمريكية الجهود العربية إنهاء الاحتلال

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

إسماعيل عبد الحافظ

فى ذكراه.. إسماعيل عبد الحافظ مخرج الروائع وسر إيقافه عن العمل لمدة 5 سنوات

إبراهيم سعفان

فى ذكرى ميلاده.. مأساة إبراهيم سعفان صاحب لقب المحامي الفصيح

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

