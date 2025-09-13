مستشار الرئيس الفلسطيني: لغة المصالح السبيل لإقناع واشنطن بإنهاء الاحتلال

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن التعامل مع الإدارة الأمريكية يتطلب مخاطبتها بلغة المصالح، وليس فقط من خلال القانون والمبادئ وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لطالما قدّمت مصالحها في المنطقة على المبادئ.

دعوة إلى تركيز الجهود الدولية للتأثير في موقف واشنطن

وأوضح الهباش في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة تملك مفاتيح الضغط الحقيقية على إسرائيل، معتبرًا أن تل أبيب "ليست أكثر من تابع لواشنطن"، وأنه إذا قررت الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوة ما، فإن إسرائيل لن تستطيع معارضتها، بل ستكون مضطرة للقبول بها.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن تركيز الجهود العربية والإسلامية والدولية على التأثير في واشنطن وفق هذه المنهجية سيشكّل عامل الحسم في تنفيذ القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة، ويمهّد الطريق نحو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.