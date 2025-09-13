اتحاد الغرف السياحية: انخفاض مرتقب في رحلات العمرة خلال أكتوبر

قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن أسعار الحج في الموسم المقبل ستبقى كما هي دون تغيير عن العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم إدخال باقات جديدة من فئة "5 نجوم"، ما سيرفع تكلفة بعض البرامج بنحو 80 ألف جنيه إضافية.

تقليل عدد الرحلات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج "بلدنا اليوم"، كشف عبد العال أن طرح عروض اقتصادية للحج سيكون له تأثير مباشر في تقليل عدد الرحلات، نتيجة لتنوع الفئات السعرية وتفضيلات الحجاج.

وفيما يخص العمرة، أشار إلى أن أسعار الرحلات خلال شهري أغسطس وسبتمبر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة الضغط على رحلات الطيران، بسبب عودة المدرسين من الإجازات، وزيادة الرحلات السياسية.

وأكد عبد العال أن شهر أكتوبر سيشهد استقرارًا في أسعار الطيران، ما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار رحلات العمرة خلال تلك الفترة.