حوادث

مصرع شابين وإصابة 4 آخرين في تصادم على طريق كفر شكر

أحد المتوفيين
أحد المتوفيين
إبراهيم الهواري

لقى شابين مصرعهما وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة بخارية على طريق تصفا – كفر شكر في محافظة القليوبية، وذلك أثناء عودتهم من حفل زفاف أحد أصدقائهم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق تصفا – كفر شكر أسفر عن  وجود متوفين ومصابين. 


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة، كما دفعت إدارة المرور بسيارات لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث وقع بين سيارة  ودراجة نارية، وأسفر عن وفاة كل من: "عبد العظيم أ ع " و"أحمد م ح " وإصابة 4 آخرين .


وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع الجثتين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي كلفت إدارة المرور بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وبيان المتسبب فيه .

القليوبية حادث كفر شكر

